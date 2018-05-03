Оболонский районный суд Киева сегодня, 3 мая удовлетворил требование защиты бывшего президента Виктора Януковича и вместо перехода к дебатам вернулся к допросу свидетелей.

Об этом сообщил адвокат Виталий Сердюк, пишет "ЛБ".

В четверг суд обязан допросить 2 свидетелей защиты - бывшего охранника резиденции "Межигорье" и активиста Антимайдана.

"Нельзя начинать дебаты, пока суд не допросил всех свидетелей... Сегодня будет допрошено 2 свидетеля - (экс-охранник "Межигорья" - Прим. Ред.) Анатолий Кобылинский и представитель Крыма Никифоров", - заявил Сердюк.

По его мнению, суд обязан отменить стадию дебатов и вернуться к процессу допроса свидетелей.

Адвокат также считает необходимым допросить 15 мая экс-командующего Внутренних войск Станислава Шуляка.

Сердюк также сообщил, что Янукович поручил своим адвокатам подать жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением его прав в судебном процессе в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что Януковича вызывают 3-4 мая в Оболонский суд повесткой в газете.

Также суд завершил рассмотрение дела Януковича и внезапно перешел к дебатам.

19 апреля Оболонский райсуд Киева заявил о завершении рассмотрения материалов дела Януковича и о переходе к судебным дебатам. В связи с этим защита Януковича сорвала процесс и покинула зал суда. Суд перенес дебаты на 3-4 мая.