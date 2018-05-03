Военные Северной Кореи начали демонтаж оборудования на ядерном полигоне Пхунгери.

Об этом сообщает южнокорейская разведка, передает телеканал KBS.

Как сообщается, военные КНДР начали демонтировать кабели из тоннелей на полигоне, что является первым шагом подготовки к его закрытию.

В воскресенье пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Ен Чан заявил, что была достигнута договоренность с Северной Кореей об окончательном закрытии полигона уже в мае. Также было оговорено, что процесс демонтажа оборудования будет публичным.

"Договоренность была достигнута в ходе саммита 27 апреля", - уточнил он.

Ранее "Страна" сообщала, что КНДР впервые продемонстрирует международным наблюдателям ядерное вооружение.

Также мы писали, что КНДР И Южная Корея договорились о прекращении 70-летней войны.Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин провели переговоры в демилитаризированной зоне 27 апреля. По итогам встречи были подтверждены намерения свернуть ядерную программу КНДР и провести денуклеаризацию.