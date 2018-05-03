В районе населенного пункта Широкино, недалеко от Мариуполя, украинский военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию и пересек линию соприкосновения.

Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"В ходе выяснения обстоятельств выявлено следующее:

- военнослужащий самостоятельно покинул боевую позицию;

- воспользовавшись обстрелом соседнего взводного опорного пункта российско-террористическими войсками, исчез из поля зрения товарищей и пересек линию соприкосновения;

- причиной самовольного оставления подразделения стали долги в несколько десятков тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данным разведки, спецслужбы российско-террористических войск в настоящее время проводят "подготовку" и принуждают перебежчика к публичному интервью, с целью дискредитации Объединенных сил и бригады морской пехоты.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что под Мариуполем на морпехов напали пьяные диверсанты, есть погибший.

Также мы сообщали, что под Львовом на учебных стрельбах погиб пограничник.