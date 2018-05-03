В 2018 году, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, на среднюю зарплату украинец может позволить купить сала на треть меньше, чем в прошлом году

Об этом сообщил глава Ассоциации Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

"Мы посчитали, сколько можно купить сала за среднюю зарплату в каждой области Украины. Для расчета взяли данные официальной статистики за март 2017 и 2018 годов. Следует обратить внимание на неравномерность средних зарплат и цен на сало, а также на то, что сало стало лидером подорожания в прошлом году. Так, в 2017 году цена его повысилась на 67%. В этом году за счет импорта происходит удешевление", - пишет он.

Расчеты показали, что за год покупательная способность граждан упала на 30%. Если в марте прошлого года украинец за среднюю заработную плату мог купить 168 кг продукта, то в марте 2018 года – 117 кг. Это при том, что средняя зарплата в Украине за этот период выросла на 24%, то есть с 6752 до 8382 грн, отмечается в сообщении

В региональном разрезе больше всего сала могут купить жители Волынской, Ровенской (по 145 кг за среднюю зарплату в регионе) и Запорожской областей (137 кг). Меньше сала могут позволить себе жители Черниговской (92 кг), а также Одесской, Харьковской и Херсонской областей (по 94 кг в каждой). За год больше всего уменьшилась покупательная способность, измеряемая в сале, в Николаевской и Киевской областях: жители этих регионов покупают на 75 и 69 кг меньше сала соответственно.

Согласно данным Ассоциации, расчеты по каждой из областей Украины получились такими:

Винницкая область. В марте 2018 года житель региона мог купить сала на 27 кг меньше, чем в прошлом году. Винничанин со средней зарплатой 5606 грн в 2017 году мог приобрести 152 кг сала, тогда как в 2018 году за 7013 грн — только 125 кг.

Волынская область. На 61 кг меньше, а именно: в прошлом году за среднюю зарплату в 5513 грн – 206 кг сала, а в этом году при средней зарплате 6814 грн – 145 кг.

Днепропетровская область. На 36 кг меньше, то есть в 2017 году при средней зарплате 6433 грн – 141 кг, а в 2018 году при зарплате 8387 грн – 105 кг.

Донецкая область. На 51 кг меньше. В 2017 году при зарплате в 7110 грн можно было купить 175 кг сала, а в 2018 году при зарплате 8927 грн – 124 кг.

Житомирская область. На 43 кг меньше, то есть в 2017 году при зарплате 5424 грн можно было купить 168 кг сала, а в 2018 году – 125 кг на среднюю зарплату в 6874 грн.

Закарпатье. В марте 2018 года там люди могли купить сала на 30 кг меньше, чем в прошлом году. Тот, кто получал среднестатистическую зарплату 5864 грн в 2017 году, мог купить 143 кг сала, тогда как в этом году зарплаты в 7487 грн хватит лишь на 113 кг.

Запорожская область. На 33 кг меньше, а именно: в 2017 году при зарплате 6603 грн – 170 кг, а в 2018 году – 137 кг при средней зарплате в 8336 грн.

Ивано-Франковская область. На 23 кг меньше, то есть в 2017 году при зарплате 5780 грн – 146 кг, а в 2018 году при зарплате 6956 грн – 123 кг.

Киевская область. Житель области может приобрести на 69 кг меньше, то есть в 2017 году при среднестатистической зарплате 6990 грн он мог купить 175 кг сала, а в 2018 году при зарплате в 8399 грн – 106 кг.

Кировоградская область. На 29 кг меньше, а именно: в 2017 году при зарплате 5441 грн – 141 кг и 112 кг в 2018 году на среднюю зарплату в 6654 грн.

Луганская область. На 64 кг меньше, а именно: в прошлом году при зарплате 5648 грн – 169 кг, а сейчас при среднестатистической зарплате в 6727 грн – 105 кг.

Львовская область. На 46 кг меньше, то есть в 2017 году 156 кг при зарплате в 5997 грн, а в 2018 году 110 кг при зарплате в 7452 грн.

Николаевская область. На рекордные 75 кг меньше, а именно: в 2017 году 185 кг при среднестатистической зарплате в 6433 грн, в то время как в 2018 году 110 кг при зарплате в 7799 грн.

Одесская область. На 40 кг меньше, то есть человек мог купить 134 кг в 2017 году на среднюю зарплату в 6157 грн и лишь 94 кг в 2018 году на зарплату в 7449 грн.

Полтавская область. На 44 кг меньше, что означает возможность купить в 2017 году 152 кг при среднестатистической зарплате в 6073 грн, а в 2018 году – 108 кг при 7673 грн.

Ровенская область. На 57 кг меньше, а именно в 2017 году – 202 кг при зарплате в 5935 грн, а в 2018 году – 145 кг при средней зарплате 7321 грн.

Сумская область. На 56 кг меньше, то есть в 2017 году - 154 кг при зарплате 5394 грн, а в 2018 году уже 98 кг при зарплате 6723 грн.

Тернопольская область. На 59 кг меньше, а именно: в 2017 году – 191 кг при зарплате в 5151 грн, а в 2018 году при зарплате в 6394 грн 132 кг сала.

Харьковская область. На 55 кг меньше, то есть в 2017 году – 149 кг при средней зарплате 5893 грн, а в 2018 году – 94 кг при зарплате 7195 грн.

Херсонская область. На 49 кг меньше, то есть в прошлом году 143 кг при зарплате в 5587 грн, а в этом году 94 кг при среднестатистической зарплате в 6518 грн.

Хмельницкая область. Житель региона на среднюю зарплату может позволить на 35 кг сала меньше, то есть в 2017 году – 151 кг при средней зарплате в 5598 грн, а в 2018 году – 116 кг при зарплате в 6875 грн.

Черкасская область. По состоянию на март 2018 года можно было купить сала на 45 кг меньше, чем в прошлом году. За среднюю зарплату в 5549 грн в 2017 году можно было купить 166 кг сала, тогда как в 2018 году за 6957 грн — только 121 кг.

Черновицкая область. На 48 кг меньше, а именно: в прошлом году за среднюю зарплату 5136 грн – 149 кг, а в этом году при средней зарплате 6424 грн – 101 кг.

Черниговская область. На 25 кг меньше, то есть в 2017 году при средней зарплате 5358 грн – 117 кг, а в 2018 году при зарплате 6448 грн – 92 кг.

Киев. На 40 кг меньше, то есть в 2017 году при зарплате 11 010 грн – 165 кг, а в 2018 году при зарплате 13 388 грн – 125 кг.

Фото: facebook.com

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