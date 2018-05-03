Министерство образования и науки обнародовало для общественного обсуждения проект закона Украины "О полном общем среднем образовании".

Как сообщает пресс-служба ведомства, документ содержит ряд концептуальных изменений: новые механизмы доступности в получении полного общего среднего образования, формирования языковой среды, устранения дискриминации, создания условий для обеспечения "индивидуальной образовательной траектории" учеников.

"Страна" выделила главные новации этого проекта.

1. Языковые квоты для нацменьшинств

Накануне "Страна" уже проанализировала одну из самых спорных норм этого законопроекта – введение языковых квот для получения образования национальных меньшинств.

Так, в 5-й статье данного проекта говорится о том, что "Языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный язык".

При этом представителям коренных народов или нацменьшинств гарантируется право изучать свой язык или в школах, или через национальные культурные общества. А также получать на нем школьное образование – наряду с государственным языком.

Здесь и кроется яблоко раздора. Законодатели хотят выделить квоты для изучения предметов на языках национальных меньшинств. Более того – поделить языки нацменьшиств на привилегированные и не очень.

Так, для нацменьшинств, чьим языком является один из языков Евросоюза (на сегодня в Европейском союзе насчитывается 23 официальных языка: английский, болгарский, венгерский, голландский, греческий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латвийский, литовский, мальтийский, немецкий, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, финский, французский, чешский, шведский и эстонский), квота на родной язык в старшей школе составит до 40%.

Для остальных национальных меньшинств, например, русскоязычных, аналогичная квота составит только 20%.

Таким образом, например, в старшей школе, венгры и румыны смогут изучать на родном языке 40% предметов, а русские, которых в стране гораздо больше (а русскоязычных – еще больше) – только 20%.

Послабление будет сделано лишь для начальной школы, где на родном языке для всех нацменьшинств будут преподавать 80% предметов.

Для обучения на родном языке будут создаваться отдельные классы. О целых школах для нацменьшинств, находящихся в коммунальном подчинении, речи больше не идет.

"Мало того, что право обучения на родном языке входит в базовые права человека, утвержденные ООН. Так еще, внося такой закон, они открытым текстом признают, что не хотят защищать украинский язык, а хотят попросту изжить русский! Перечеркнуть вековые, сложившиеся исторически, традиции. Снос памятников, отмена праздников, фальсификация истории, борьба с православной церковью, уничтожение языка – все эти действия власти по указке извне ведут к окончательному расколу страны", – пишет на этот счет на своей странице в Facebook нардеп Сергей Ларин (Оппозиционный блок).

При этом частным школам, которые обучают за средства физлиц или юрлиц, позволяется свободно выбирать язык учебного процесса, но при этом обеспечить овладение учениками украинским языком в соответствии с госстандартами.

Таким образом, теоретически, если проект будет принят в нынешнем виде, национальные меньшинства смогут открывать частные школы и обучать там учеников на родном языке, но платно.

Однако на практике возникнут сложности как с выбором помещения для школы, получением лицензии на образовательную деятельность, так и с реализацией закрепленного Конституцией принципа получения бесплатного образования – те, кому платные школы окажутся не по карману, будут вынуждены учиться в коммунальных, где, в лучшем случае, для нацменьшинств будут действовать языковые квоты.

2. 12-летку закрепят окончательно

Согласно проекту, в Украине окончательно закрепляется трехуровневая система общего среднего образования: начальное образование должно приобретаться в течение четырех лет (1-4 классы), базовое среднее образование – в течение пяти лет (5-9 классы), а профильное – в течение трех лет (10-12 классы).

В начальную школу зачисление детей на конкурсной основе запрещается, зато зачисление в старшую профильную школу будет осуществляться на основании годового оценивания результатов их обучения и государственной итоговой аттестации.

Когда в 2017 году в Верховной Раде принимали рамочный Закон об образовании, в сессионном зале велись жесткие баталии относительно нормы о 12-летке. Министр образования Лилия Гриневич уверяла парламентариев, что в профильной школе старшеклассник сможет выбрать либо академическое, либо профессиональное направление. Тот, кто пойдет на академическое, будет углубленно изучать предметы, которые выберет сам. А через три года, то есть после 12-го класса, сможет поступать в университет. Второй вариант – профессиональное направление, выбрав которое, ученик одновременно с общим средним образованием получит и первую профессию.

Депутаты, в свою очередь, критиковали эту норму, говоря о том, что выпускаться из школы в 19 лет – слишком поздно.

"После того как я выступил против 12-летки во время принятия Закона об образовании, ко мне на улицах подходили и говорили "спасибо за позицию". У меня информация с низов, я постоянно общаюсь с родителями, с учителями. В подавляющем большинстве все считают, что школьное образование должно длиться 11 лет и должна сохраниться система профтехобразования, которая дает детям профессию, – говорит "Стране" нардеп Игорь Попов, выступающий против введения 12-летки. – Но оппоненты из Минобразования говорили, что они начнут давать профессию в школе. Пока мне сложно представить, как это будет. С точки зрения страны, у нас проблема с трудовыми ресурсами, у нас стареющая нация, очень много пенсионеров, нам надо готовить трудовые ресурсы, а не заставлять школьников лишний год протирать штаны. В частных разговорах сами учителя говорят, что это глупость. Детей будут в 12 классе учить тому, что им не надо в жизни. Второй момент, будет еще больше экстернатов из-за беременностей".

3. Директоров свяжут контрактами

Закон предполагает новации и в выборе руководства школы. После его вступления в силу на должность директора будет проводиться конкурс. К руководителю учреждения образования выдвигаются требования свободно владеть украинским языком, иметь высшее образование не ниже магистра, стаж педработы не менее трех лет, организаторские способности, и не быть ранее осужденным. Контракты с директорами будут подписывать на шесть лет, а для тех, кто избирается впервые – на два года. Избираться директором школы можно будет не более чем два раза подряд. Но эта новация не коснется сельских школ, где директором можно будет избираться неограниченное количество раз.

Кстати, сам отбор на должность будет проводить специальная комиссия, собранная из представителей трудового коллектива, местных органов власти и родительского самоуправления. Конкурс будет состоять в презентации плана развития учреждения, письменном ситуационном задании и беседе с членами конкурсной комиссии.

4. Правило прописки отменят для избранных

Интересно и то, как в Минобразования решили урегулировать споры насчет правил поступления в школы по прописке.

Напомним, по инструкциям, у ребенка есть привилегированное право поступления в учебное заведение по месту регистрации, а не по результатам собеседования. Эти правила в нынешнем году наделали немало шума, так как потенциально провоцируют коррупцию – родители детей стали массово обращаться к владельцам квартир в определенных микрорайонах, за которыми закреплены места в желаемых школах, с просьбой зарегистрироваться для приема в эти школы.

Хотя, по задумке Минобразования, территориальный принцип должен был бы снизить уровень коррупции и устранить разрыв между обычными школами и престижными гимназиями.

Но фактически в тех лицеях и гимназиях, которые обслуживают малое количество домов (такое "прикрепление" делали в районных администрациях), конкурс на место в классе зашкаливает, а "неприписанных" детей школы будут набирать по каким-то особым критериям, которые будут определяться администрацией учебного заведения.

Теперь же законопроект гласит, что "территория обслуживания может не закрепляться за:



– лицеями, обеспечивающими получение исключительно профильного среднего образования, и другими учреждениями образования, обеспечивающими получение профильного среднего образования;



– государственными, частными и корпоративными учебными заведениями;



– заведениями специализированного образования;



– специальными учреждениями общего среднего образования".

По проекту, территориальную доступность обеспечивают органы госвласти и местного самоуправления. Таким образом, именно на районном уровне будет решаться, какие учреждения образования будут набирать детей "по прописке", а какие – нет (и как в таком случае они вообще будут набирать детей).

"Такими новациями они просто создадут хаос", – говорит "Стране" депутат Ирина Суслова, которая выступает против территориальной привязки к школам в принципе. По словам депутата, она будет подавать замечания к проекту, чтобы дети имели доступ к образованию независимо от места жительства и регистрации.

5. Старикам в школах не место

Проект касается также условий труда учителей пенсионного возраста. Так, предполагается, что с ними будут заключать одногодичные контракты и в случае необходимости продлевать их.

Этот вопрос уже не раз вызывал серьезные дискуссии в обществе. С одной стороны, предпочтение будет отдаваться молодым учителям – ежегодно педвузы выпускают десятки тысяч педагогов. С другой стороны, нет гарантий, что молодой специалист, только-только вышедший за порог вуза, сможет, во-первых, дать детям качественное образование, а во-вторых, вообще продержаться в системе образования хоть несколько лет.

"У нас после первого класса уходит классный руководитель, – рассказывает "Стране" мама ученика 130-й школы в Киеве. – Нашей учительнице всего 19 лет. Дети ее очень любят, но, кажется, она поняла, что в школе ей не место. Не представляю, как отреагируют наши дети, когда об этом узнают, для них ведь первая учительница – самая главная".

Есть и еще одна проблема – низкая пенсия педработников.

"У меня сорок лет педагогического стажа, высшая категория. Пенсия 2000 гривен. Как я буду на них жить, если меня завтра уволят из школы? Мой предмет не востребован в репетиторстве", – говорит "Стране" учитель зарубежной литературы Елена Алексеевна. И несмотря на то, что педагога любит не одно поколение выпускников, а сама учитель активно использует современные технологии на уроках, проблема, о которой она говорит, действительно стоит остро – в Украине, по оценкам МОН, до 20% педсостава – пенсионного возраста.

Министерство образования и науки просит присылать свои замечания и предложения по законопроекту на электронный адрес: zakon@mon.gov.ua. Срок подачи предложений – до 1 июня 2018 года.