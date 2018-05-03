Петр Порошенко продемонстрировал завтрак, обед и ужин украинских военных из нового сухпайка по стандартам НАТО.

Фото были обнародованы на странице президента.

"Наши военные на Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели. Теперь, если военнослужащий находится не у полевой кухни - он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание.

В усиленном меню первые и вторые блюда, сухофрукты, шоколад, джемы, мед, кофе и тому подобное. Также в комплекте специальные реторт-пакеты - беспламенные грелки для разогрева блюд.

Новый рацион просто невозможно сравнить с предыдущими образцами, в которых даже близко не было такого разнообразия и такого качества. Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Завтрак

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Обед

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ужин

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Напомним, что ранее солдаты из воинской части в селе Шпичинцы (Хмельницкая область) сняли для "Страны" несколько роликов о питании в армейских столовых. То, что увидели журналисты на этом видео, резко контрастирует с телекартинкой, где высшие чины государства дегустируют армейскую еду.

Как сообщала "Страна", Минобороны из-за плохого питания наказало 20 человек, но уволило одного.