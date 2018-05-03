В киевских парках обнаружены зараженные иксодовые клещи.

Об этом заявила Наталья Гонченко, заместитель директора Киевского городского лабцентра Минздрава, сообщает "112 Украина".

По данным специалиста, в этом году клещей впервые обнаружили в марте.

"Если сравнивать с прошлым годом, тогда мы впервые нашли клещей 2 марта, сезон длился со 2 марта по 2 октября. В этом году мы начали исследовать уже с 30 марта, и в естественных ситуациях у нас первые исследования, которые дали положительный результат", - сообщила она.

Уточняется, что клещи были обнаружены в популярных столичных зонах отдыха - в Гидропарке, на Трухановом острове и в парке им. Рыльского.

Также были исследованы клещи, которых передали в лабораторию по направлениям из медицинских учреждений. Позитивные результаты дали исследования клещей с Берковецкого кладбища, из Сырецкого парка и парка Дружбы народов.

По оценкам специалистов, в этом году наблюдается в среднем на 15% больше клещей, чем обычно в это время года.

Иксодовые клещи одинаково нападают как на человека, так и на домашних животных - собак и кошек. При укусе они способны заразить боррелиозом, клещевым энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом. Ряд видов иксодовых клещей переносит возбудителей бруцеллеза, геморрагической лихорадки, туляремии. Кроме того, даже если клещ не является переносчиком инфекции, укус способен вызвать тяжелую аллергическую реакцию.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве рассказали, как уберечься от укусов клещей.

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