Полиция объявила в розыск напавших на участника АТО в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Вчера вечером в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской был госпитализирован мужчина, 1989 г.р.

Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применил газовый баллончик.

На место происшествия и в больницу выехали правоохранители. Они обследовали место происшествия и посмотрели камеры видеонаблюдения.

На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения.

Полиция просит сообщить информацию о них или их местонахождении по телефону 102.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, что 2 мая, в Киеве, на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту.

Как сообщала "Страна", националисты из С14 избили православного активиста, врача-кардиолога Валентина Лукияника.