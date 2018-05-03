Телохранители голливудского актера Джонни Деппа Юджин Арбелоа и Мигель Санчез подали на него в суд.

Об этом сообщает портал TMZ.

По словам обратившихся в суд охранников, они работали на звезду с начала 2016 года. После того как они вошли в состав его домашней охраны, актер начал их эксплуатировать и ставить в компрометирующее положение.

Охранники жалуются, что им приходилось управлять автомобилем, в котором Депп перевозил наркотики и алкоголь, следить за неуравновешенными членами его команды, сидеть с его детьми и даже защищать знаменитость от самого себя в периоды, когда он вел себя неадекватно.

Кроме того, мужчины сообщили, что после походов в ночные клубы им приходилось предупреждать Деппа о том, что "у него на лице остались следы запрещенных веществ". Это делалось для того, чтобы никто не заметил, в каком состоянии находился актер.

По словам охранников, Депп не оплачивал им переработки, у них даже не было перерывов на обед.

Это не первый скандал вокруг голливудской знаменитости. В частности, в январе 2017 года Депп официально развелся с Эмбер Херд, которая обвинила его в том, что актер избивал ее.

Фото: google.com.ua

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