В Южноукраинске Николаевской области служебная собака за 40 минут нашла 12-летнюю девочку, которая ушла из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

2 мая в 01:00 пограничникам поступил срочный запрос от полиции о предоставлении помощи в розыске девочки 12 лет, которая ушла из дома в 18 часов 1 мая.

Она оставила записку родителям, в которой написала, что хочет покончить жизнь самоубийством.

Для поиска ребенка привлекли внештатного кинолога Романа Бочкарева со служебной собакой по кличке Азарт.

Они начали работу в 01:30 и уже через 40 минут ребенок был найден и передан родителям. Девочка была цела и невредима.

Фото: ngu.gov.ua

Напомним, что в Краматорске служебная собака Гера за полчаса нашла пропавшего ребенка. Полтора километра лабрадор вел полицейских в темноте, полагаясь только на острый нюх.

Как сообщала "Страна", во Львовской области спасатели разыскивали 4-летнюю девочку, которая 23 апреля ушла из дома на речку и не вернулась.