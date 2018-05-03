Заблокированный в России месенджер Telegram получил $1,7 млрд от частных инвесторов, поэтому отказался от планов открытой массовой распродажи собственной криптовалюты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее планировалось, что средства от открытого размещения криптовалюты помогут запустить новый проект, использующий технологию блокчейн и позволяющий создать альтернативу платежным системам.

Однако теперь средств инвесторов будет достаточно без открытия продажи криптовалюты.

В Telegram не комментировали сбор денег на свой проект.

Напомним, что настоящей причиной блокировки Telegram могли стать планы основателя мессенджера Павла Дурова по запуску своей криптовалюты.

Как сообщала "Страна", в конце февраля стало известно, что популярный мессенджер Telegram запустил вторую негласную предпродажу собственной криптовалюты перед проведением публичного размещения токенов (ICO).