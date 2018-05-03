В четверг, 3 мая, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и евро стали дешевле.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Доллар подешевел на 4 копейки - до 26,15 грн.

Евро подешевел на 21 копейку - до 31,40 грн.

Российский рубль незначительно подорожал - до 0,421 грн.

Напомним, что в марте государственный долг Украины увеличился на $600 миллионов до - $77,4 миллиарда. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как сообщала "Страна", в мире криптовалют - относительно затишье. Курс биткоина - а за ним и других денег на основе блокчейн - перестал расти с такой скоростью, как это было осенью и зимой. Поэтому рынок получил передышку, а его игроки - время на развитие услуг, которого не было во время криптовалютной лихорадки.