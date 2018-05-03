Шесть сотрудников полиции пострадали в результате взрыва, который прогремел в американском городе Норт-Хейвен (штат Коннектикут) во время проведения операции правоохранителей по задержанию злоумышленника.

Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным Associated Press, инцидент произошел при попытке задержать мужчину, взявшего в заложники свою жену. Злоумышленник забаррикадировался в доме и отказался общаться с полицейскими. Когда правоохранители проводили с ним переговоры, в расположенном поблизости сарае прогремел взрыв. Раненых полицейских госпитализировали с нетяжелыми ранениями. Их жизни ничто не угрожает.

Уцелевшие полицейские остались на месте ЧП и продолжили спецоперацию. Причина взрыва пока неизвестна.

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