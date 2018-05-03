Иран пригрозил выйти из ядерной сделки, если от нее откажутся США
Иран прекратит свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действии (СВПД) по ядерной программе, если из соглашения выйдут Соединенные Штаты. Такое заявление сделал иранский посол в Великобритании Хамид Баидинежад.
"Когда США выйдут из соглашения, это будет означать, что никакого соглашения не осталось", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.
Он пояснил, что это связано с тем, что со стороны Вашингтона это является "аннулированием и нарушением важной части соглашения".
По словам посла, Тегеран рассматривает несколько вариантов ответов на возможный выход США из соглашения.
"Это может быть обогащение урана, переосмысление нашего сотрудничества с агентством (МАГАТЭ), это могут быть и другие действия, которые в настоящее время находятся в стадии рассмотрения", - предупредил он.
Ранее "Страна" писала о заявлении Дональда Трампа о трм, что выход США из ядерной сделки с Ираномпослужит сигналом для Северной Кореи.
Также мы сообщали, что Макрон заявил о недопустимости наличия атомной бомбы у Ирана.