Из-за соображений безопасности в Белом доме намерены ограничить поступление в США телекоммуникационного оборудования из Китая.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников в админстрации президента США, под запрет могут попасть смартфоны Huawei и ZTE.

В Министерстве обороны США опасаются, что китайские производители могут вставлять в оборудование шпионское оборудование. Хотя в компаниях Huawei и ZTE обвинения категорически отвергают.

Окончательное решения по поводу запрета пока не принято.

Напомним, что Китай повысил пошлины на 128 товаров из США.

Как сообщала "Страна",президент США Дональд Трамп 22 марта подписал меморандум, который предусматривает применение комплекса мер против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина.