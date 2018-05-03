В американском штате Техас полицейские арестовали 17-летнего подростка, которого подозревают в планировании теракта в торговом центре.

Об этом сообщает Reuters.

"Ученик средней школы Матин Азизи-Яранд планировал атаку в середине мая и хотел нанять других для стрельбы. Он также подготовил "Послание Америке", чтобы оправдать атаку", - говорится в сообщении.

Также известно, что подросток потратил 1200 долларов на покупку оружия и тактического снаряжения.

ФБР вышло на Азизи-Яранда в декабре прошлого года, тогда их агент начал общаться с ним в интернете под видом одного из его сторонников. Подросток рассказал, что намерен либо уехать из страны, либо совершить нападение в США.

Фото: google.com.ua

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