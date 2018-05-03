Американский штат Нью-Йорк принял резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом.

Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в соцсети.

Фото: facebook.com

"Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов в Украине, признает эту трагедию геноцидом украинского народа", - заявили в посольстве.

Голодомор признали геноцидом уже девять штатов США: Вашингтон, Висконсин, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон и Пенсильвания.

Напомним, что Верховная Рада в ноябре 2006 года признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Сейчас Голодомор признали геноцидом 24 страны мира, а еще в ряде стран - органы власти их отдельных территориальных единиц.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина поможет голодающей Африке в знак памяти о Голодоморе.