В Киеве отложили рейс до Неаполя после того, как в самолет врезался погрузчик
2 мая в международном аэропорту "Киев" произошло ЧП с самолетом авиакомпании Ernest Airlines, который должен был выполнить рейс до Неаполя.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Он обнародовал фото и написал, что на нем буксируют самолет, в борт которого въехали работники аэропорта при загрузке багажа.
Фото: facebook.com
Позже он добавил, что вылет рейса EG276 "Киев-Неаполь" был отменен.
По данным электронного табло аэропорта Киев сегодня рейс задерживается до 21:00.
Фото: iev.aero
Напомним, что во Франции создали устройство для тех, кто боится летать.
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