2 мая в международном аэропорту "Киев" произошло ЧП с самолетом авиакомпании Ernest Airlines, который должен был выполнить рейс до Неаполя.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Он обнародовал фото и написал, что на нем буксируют самолет, в борт которого въехали работники аэропорта при загрузке багажа.

Фото: facebook.com

Позже он добавил, что вылет рейса EG276 "Киев-Неаполь" был отменен.

По данным электронного табло аэропорта Киев сегодня рейс задерживается до 21:00.

Фото: iev.aero

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