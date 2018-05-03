КНДР впервые допустит международных наблюдателей к своему ядерному вооружению.

Об этом сообщает газета "Асахи".

В связи с подготовкой встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном усиленно обсуждаются условия и способы полной денуклеаризации.

По данным издания, в конце апреля трое сотрудников ЦРУ и специалистов-ядерщиков около недели провели в КНДР. Результатом из визита стало согласие Северной Кореи на уничтожение межконтинентальных баллистических ракет и на допуск наблюдателей к своему ядерному потенциалу. В то же время вопрос сроков уничтожения ядерного оружия и того, что Северная Корея может получить "взамен", по информации издания, сейчас находится в процессе обсуждения.

Напомним, тезис о полной денуклеаризации стал одним из наиболее важных в совместной декларации КНДР и Южной Кореи по итогам встречи лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина 27 апреля.

Ранее "Страна" писала о том, что Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе с Южной Кореей.

Также мы сообщали, что конгрессмены США выдвинули Трампа на соискание Нобелевской премии мира.