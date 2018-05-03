Президент Украины Петр Порошенко наградил секретаря СНБО Александра Турчинова орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Об этом говорится на сайте администрации президента.

"За выдающийся личный вклад в развитие оборонно-промышленного потенциала Украины, создание современных образцов ракетного вооружения постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени Турчинова Александра Валентиновича", - говорится в сообщении.

Также орденом "За заслуги" І и ІІ степени награждаются генеральный директор Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелов и и.о. генерального директора Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Ранее "Страна" писала о том, что в 2018 году на ордена и медали потратят в два раза больше денег из бюджета.

Также мы сообщали, что Турчинов задекларировал миллионы наличкой, старинные Библии и права на фильм "Иллюзия страха".