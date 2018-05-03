28-летний руководитель биотехнической компании Ascendance Biomedical Аарон Трейвик, который называл себя биохакером, найден мертвым в Вашингтоне.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Его тело обнаружили в камере сенсорной депривации - темной капсуле с водой, которую используют для медитаций.

Полиция заявила, что не видит признаков криминальной составляющей в смерти. Подробности пока не известны.

Фото: google.com.ua

Трейвик, не имеющий медицинского или биотехнологического образования, утверждал, что его компания разработала "экспериментальный комплекс", который способен исцелять от ВИЧ, СПИДа и герпеса, однако не представил независимого подтверждения своим словам. Несколько месяцев назад он публично вколол себе нелицензированный препарат, который, как он утверждал, излечит его от герпеса.

В сообществе биохакеров критиковали Трейвика за то, что он устраивает из околонаучного движения шоу, проводит публичные эксперименты и бросается громкими заявлениями, не будучи способным их как-либо подтвердить документально.

Под биохакингом понимают попытки энтузиастов исправить биологию собственного организма, задействуя набор различных мер, среди которых изменение образа жизни и диеты, хирургия и применения нелицензированных препаратов.

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