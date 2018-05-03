До девяти человек выросло число жертв крушения военно-транспортного самолета С-130, который потерпел катастрофу в американском штате Джорджия.

Об этом сообщает телеканал WSAV-TV со ссылкой на местные власти.

"Насколько нам известно, выживших нет", - заявила официальный представитель офиса шерифа округа Эфингем Джина Бильбо.

Известно, что самолет упал на автомагистраль вскоре после взлета. Представитель полиции считает настоящим чудом то, что на дороге в этот момент не было автомобилей.

Разбившийся самолет был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Он следовал на военно-воздушную базу Дэвис-Монтан в Аризоне.

Самолет С-130 Hercules - основной тактический транспортный самолет не только ВВС США, но и многих других стран. Его грузоподъемность - около 20 тонн, в зависимости от модификации на него может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. Самолет предназначен для тактических перевозок, а также для десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники, он вмещает более 90 солдат или порядка 60 парашютистов.

Ранее "Страна" писала о том, что при крушении военного Ил-76 в Алжире погибли 200 человек.

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