Синоптики обещают сухой и жаркий день сегодня
В четверг, 3 мая, на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Во многих регионах воздух днем прогреется до +30.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе переменная облачность без осадков. Днем +27…+30.
На севере сухо, днем +26…+29.
В центре также солнечно и без осадков. Днем +25…+29.
На востоке без осадков, днем +25…+29.
На юге переменная облачность без осадков, днем +25…+30.
В Киеве 3 мая дневная температура составит +28…+30. Без осадков.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 30 апреля по 7 мая.
Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.
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