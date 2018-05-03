В четверг, 3 мая, на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода. Во многих регионах воздух днем прогреется до +30.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе переменная облачность без осадков. Днем +27…+30.

На севере сухо, днем +26…+29.

В центре также солнечно и без осадков. Днем +25…+29.

На востоке без осадков, днем +25…+29.

На юге переменная облачность без осадков, днем +25…+30.

В Киеве 3 мая дневная температура составит +28…+30. Без осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 30 апреля по 7 мая.

Как сообщала "Страна", синоптики обещают теплый май и "африканскую" жару в конце месяца.