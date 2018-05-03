Минюст предлагает принять второй пакет законодательных инициатив, представленный в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Об этом написал министр Игорь Петренко (который сам сейчас попал в скандал с видео и девушками на турецком курорте) в своей колонке на "Экономической правде".

"Документ, разработанный при участии Ирины Луценко, Андрея Иванчука, десятков других народных депутатов, экспертов и представителей общественности, вводит более жесткие экономические меры по отношению к неплательщикам алиментов. Проще говоря, не платить алименты должно быть максимально невыгодно", - заявил он.

Ключевая новация законопроекта - начисление немалой пени на сумму задолженности, если родители забыли о содержании ребенка более чем на год.

Размер алиментов будет увеличиваться автоматически, в зависимости от срока неуплаты. "Не платите год - заплати дополнительно 20% от суммы задолженности. Не платите два года - сумма дополнительной платы достигнет 30%. Не платите три года - сумма долга автоматически увеличивается на 50%" - рассказал Петренко.

Фото: epravda.com.ua

Законопроект также предусматривает, что украинцы, претендующих на высокие должности в органах исполнительной власти - должности государственной службы категории "А", заместителей министра, членов Кабинета министров, должны подавать заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов более чем за за шесть месяцев.

Если долг чиновника превысил 12 месяцев, это будет основанием для его увольнения или прекращения полномочий.

Фото: epravda.com.ua

Еще одна важная инициатива - увеличение минимального размера алиментов. Сейчас это менее 1 тысячи грн. На эти деньги невозможно прокормить, одеть и подготовить малыша к школе.

В то же время пакет нововведений предусматривает автоматический арест средств должников и привлечения к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от выполнения общественно полезных работ. Санкцией за такое правонарушение может быть заключение на срок до двух лет.

Среди других новаций - освобождение детей от обязанности содержать нетрудоспособных родителей в случае неуплаты ими алиментов более трех лет.

Фото: epravda.com.ua

Отдельный блок предложений касается обеспечения прав детей с инвалидностью и больных детей, а также родителей, попавших за решетку.

В первом случае речь идет о полном спектре ограничений, которые будут применены к родителям таких детей, которые не платят алименты более трех месяцев. Во втором - об обязанности осужденных работать, чтобы обеспечить надлежащее выполнение решений суда о взыскании алиментов.

"Очень рассчитываю, что народные депутаты уже в ближайшее время поддержат наши новации и проголосуют за представленный пакет законодательных изменений. Это крайне чувствительный социальный вопрос касается сотен тысяч украинских детей, и от нас с вами зависит, какую Украину они построят завтра," - написал Петренко.

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