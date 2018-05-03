Народный депутат Мустафа Найем якобы сам спровоцировал конфликт в районе Бессарабского рынка, где вечером 30 апреля произошла потасовка парламентария с юношами чеченской национальности. Так считает адвокат подозреваемых обидчиков парламентария Игорь Синиченко, говорится в материале "Страны", где описываются подробности скандального инцидента в Шевченковском районе Киева.

Защитник чеченцев рассказал версию причин драки, которой придерживается вторая сторона конфликта. Синиченко пояснил: изначально недоразумения возникли между находившимся за рулем автомобиля Honda Найемом и водителем Mercedes Gelandewagen, где ехали Ахмед Саитов и Магомед-Салих Саитов.

"Там не было ничего критичного. Ситуация не требовала того, чтобы кто-то кого-то подрезал или пытался остановить, как было сделано народным депутатом. В итоге же вышло так, что парламентарий сначала перегородил ребятам дорогу, вынудил их остановиться и затем начал их оскорблять", - отметил адвокат.

По его словам, после остановки иномарок Найем начал угрожать чеченским юношам, рассказывая о своих связях в высших эшелонах власти. Якобы испугавшись этих заявлений водитель и пассажир Mercedes'а позвонили брату - Магомед-Амину Саитову.

"Когда он приехал, депутат начал говорить ребятам, что они чурки малолетние и таких как они в Афганистане резали. Размахивал депутатской корочкой, заявлял, что с (главой МВД Арсеном - Прим. Ред.) Аваковым он в хороших отношениях, и добьется того, что всех накажут", - рассказал Синиченко довольно фантастически звучащую версию стороны защиты чеченских юношей (особенно про "чурок" и Афганистан).

В трактовке адвоката, на Бессарабке якобы имела место провокация со стороны Мустафы.

"Никто не говорит, что случившейся конфликт - что-то хорошее, наоборот. Но это не означает, что нардеп имеет право вести себя неподобающим образом, а когда ему дали по лицу, бежать жаловаться. Наши клиенты ему ничего не сломали, более того - на съемках с камер видеонаблюдения видно, как он бегал за Магомед-Амином и пытался его провоцировать. Получается, что Найем сам спровоцировал ситуацию, а когда получил отпор - повел себя недостойно. И теперь начинает гнобить ребят всеми государственными инструментами", - считает защитник Синиченко.

Он уверяет, что в истории 30 апреля нет никакой политики, но с самого начала ситуацию вокруг ЧП искусственно нагнетают и придают ей "безумный национальный окрас".

"Есть видео, где Мустафа бегает за Магомедом... Человек просто боится этого депутата теперь. Но он вскоре появится перед следствием, и надеемся, что оно во всем разберется объективно. Наша оценка случившегося - физический конфликт спровоцировал нардеп, который к тому же сломал палец одному из ребят. Функция депутата - создавать и соблюдать законы, а не насаждать свои традиции и провоцировать ситуации", - заявил адвокат чеченцев.

Ранее "Страна" писала, как Шевченковский райсуд Киева отправил под домашний арест трех подозреваемых юношей, с которыми произошел конфликт в районе столичной Бессарабки у нардепа Мустафы Найема - Магомед-Салиха Саитова, Ахмеда Саитова и Умала Темербулатова. В отношении четвертого подозреваемого Магомед-Амин Саитова, который в день ЧП вылетел в Баку, суд разрешил его задержание и привод для избрания меры пресечения.