Шевченковский суд Киева, 2 мая, рассмотрел избрание меры пресечения для трех чеченцев, вступивших в драку с нардепом Мустафой Найемом в центре Киева.

Напомним, "Страна" вела онлайн-репортаж из суда.

Меру пресечения двум фигурантам Ахмеду Саитову и Умалу Тимербулатову избирали после Магомеда-Салиха Саитова, которого отправили под круглосуточный домашний арест.

Заседание по делу второго подозреваемого началось в 20.58. Судья отказал адвокату в ходатайстве выпустить подзащитного Ахмеда Саитова из "аквариума", аргументировав это тем, что для этого нет веских причин.

В выступлении сторона обвинения заявила, что подозреваемый не работает и не имеет крепких социальных связей, потому может скрываться от следствия, а также может влиять на потерпевшего.

Примерно через 20 минут после ухода в совещательную комнату судья вернулась и зачитала решение по Ахмеду Саитову. Ночной домашний арест, с 23.00 до 06.00. Срок до 30 июня без ношения электронного браслета.

Суд по третьему участнику драки - Умалу Тимербулатову начался в 23.06. Прокурор отметил, что Тимербилатов гражданин Российской Федерации и может там скрываться от суда. После этого судья менее чем за 10 минут вынесла решение - ночной домашний арест сроком на два месяца, с 23.00 до 06.00, но без ношения электронного браслета.

Как сообщала "Страна", появились новые подробности конфликта нардепа Мустафы Найема и чеченских студентов.

Также суд разрешил задержать чеченца, который избил Найема и улетел в Баку.