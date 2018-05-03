Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа официально номинировали на Нобелевскую премию мира. Письмо в комитет премии отправил конгрессмен Люк Мессер, об этом он написал в Тwitter.

Известно, что письмо к Норвежскому комитету Нобелевской премии в общем подписали 17 конгрессменов. В обращении к комитету американские законодатели отмечают, что президент США Дональд Трамп "без устали давил на Северную Корею, чтобы закончить ее незаконную вооруженную программу и принести мир в регион".

Фото: twitter.com/RepLukeMesser

В Сенате Соединенных Штатов сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. По мнению сенатора, возвращение Северной Кореи за стол переговоров и готовность КНДР избавиться от ядерного оружия была бы невозможной без жесткой позиции Трампа по ситуации на Корейском полуострове.

Мы писали ранее, что президент Южной Кореи тоже заявил, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мир.

Как сообщала "Страна", ранее Ким Чен Ын согласился встретиться с Трампом на границе с Южной Кореей.

Также стало известно, что Ким Чен Ын открывает ядерные объекты КНДР для инспекторов из США.