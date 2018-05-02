В среду, 2 мая определился второй участник финала Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.

Соперником мадридского "Реала" (который прошел в полуфинале "Баварию") стал английский "Ливерпуль", который хоть и проиграл "Роме" на выезде со счетом 4 - 2, но по сумме двух матчей добился желанного финала. Первую игру мерсисайдцы выиграли 5 - 2.

Матч в Риме выдался просто сумасшедший, да и вообще эта Лига чемпионов вообще какая-то безумная. Вспомнить хотя бы камбэк той же "Ромы" от Барсы, или же невероятную драму в матче "Реал" - "Ювентус"...

"Рома", которой нужно было на своем поле отыграть три мяча у "Ливерпуля", смогла отличиться на 15-й минуте. Другое дело, что к этому моменту итальянцы уже проигрывали.

Как передает портал Террикон, "Рома" в этом розыгрыше Лиги чемпионов еще не пропускала на "Стадио Олимпико" (хоть "Барселона", "Шахтер", "Челси", "Атлетико" и "Карабах" очень старались). А "Ливерпуль" размочил ворота римлян уже к 9-й минуте. Наингголан на своей половине поля под прессингом Милнера обрезал всю команду, Фирмино подхватил мяч и своевременным пасом вывел Мане на голкипера. Садио не подвел и поразил правый угол - 0 - 1.

Команда Ди Франческо, как уже известно, быстро сравняла. Помог им в этом сам "Ливерпуль". После подачи справа Эль-Шаарави сбросил головой во вратарскую, Ловрен пытался вынести, но попал в Милнера, который и стал автором автогола - 1 - 1.

Не прошло и четверти часа, как "Ливерпуль" снова вышел вперед - на этот раз после стандарта. Джеко при подаче с углового неудачно вынес к своим воротам, в результате чего мяч прилетел прямо на голову Вейналдуму. Тот пробил мимо Аллисона - и это 1 - 2. "Роме" теперь нужно было забивать четырежды, чтобы свести все к дополнительному времени.

К чести "Ромы", она и не думала сдаваться даже в безвыходном положении. Во втором тайме итальянцы практически не выпускали "Ливерпуль" со своей половины поля. Уже на 49-й минуте Кариус завалил Джеко в штрафной, но арбитры ошибочно зафиксировали офсайд, которого не было. Джеко это не остановило (его в плей-офф ЛЧ вообще никто не может остановить!) - на 52-й минуте он первым оказался на добивании, когда Кариус парировал перед собой мощный удар Эль-Шаарави слева. Тут уж судьи ничего не стали придумывать с фиксацией вне игры - Джеко опять был в правильной позиции.

К арбитрам можно было предъявить и другие претензии - на 63-й минуте они проморгали, что Арнольд остановил рукой полет мяча после удара в упор все того же Эль-Шаарави. И без того у римлян хватало моментов, чтобы при изрядной доли везения оформить требуемый счет 5 - 2 - но то Кариус выручал, то с завершающим ударом были проблемы.

Сохранить ничейный счет у "Ливерпуля" не получилось. На 86-й минуте у Наингголана получился сумасшедший удар издали в левую штангу, от которой отлетело в сетку - 3 - 2! Это лучший способ извиниться за обрезку в первом тайме. Концовка тем самым изрядно "повеселела", так как еще два точных удара переводили бы дело к овертайму. В компенсированное время арбитр все же назначил долгожданный пенальти (хоть игра рукой у Клавана была менее очевидной, чем у Арнольда сегодня или Марсело вчера). Наингголан оформил дубль с "точки" - 4:2, но на пятый гол банально не хватило времени.

"Ливерпуль" теперь 26 мая сыграет в киевском финале Лиги чемпионов против "Реала". А "Рома", хоть и оступилась за шаг до решающего поединка, доказала, что добралась так далеко очень даже заслуженно.

2017-18, Лига Чемпионов. Плей-офф. 1/2 финала.

"Рома" - "Ливерпуль" 4 - 2 (первый матч 2 - 5)



Голы: Мане, 9 (0:1); Милнер, 15 (автогол) (1:1); Вейналдум, 26 (1:2); Джеко, 52 (2:2); Найнгголан, 86 (3:2); Найнгголан, 94 (пенальти) (4:2)



"Рома": Алисон; Манолас; Фасио; Флоренци; Коларов; де Росси (Гоналон, 70); Найнгголан; Пеллегрини (Юндер, 53); Эль-Шаарави (Антонуччи, 75); Шик; Джеко



"Ливерпуль": Кариус; Александер-Арнольд (Клайн, 92); ван Дейк; Ловрен; Робертсон; Вейналдум; Хендерсон; Милнер; Фирмино (Соланке, 87); Мане (Клаван, 83); Салах



Предупреждения: Флоренци, 76; Манолас, 84 - Ловрен, 44; Робертсон, 84; Соланке, 90.