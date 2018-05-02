Компания Cambridge Analytica, причастная к скандалу вокруг использования личных данных пользователей социальной сети Facebook, прекращает свою деятельность. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Компания, по данным газеты, теряла своих клиентов и ей грозили огромные юридические издержки в связи с расследованием скандала вокруг использования Cambridge Analytica личных данных более чем 50 млн пользователей соцсети с целью разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, который облегчал рассылку политической рекламы для потенциального влияния на голоса избирателей.

В США в ходе предвыборной кампании 2016 года, по данным The Wall Street Journal, компания получила $15 млн, однако после этого ей не удалось привлечь ни одного нового крупного клиента.

Руководство Cambridge Analytica подало уведомление о прекращении деятельности в Великобритании, а для американских представительств компании процедура банкротства будет проводиться в суде по банкротствам Южного округа Нью-Йорка. Сотрудникам американских представительств в Нью-Йорке, Арлингтоне (штат Вирджиния) и Вашингтоне предписано немедленно сдать служебные пропуска.

Объявление на этот счет сделал в ходе телеконференции с сотрудниками Джулиан Уитлэнд, который должен был занять пост главного управляющего компании.

В качестве причин закрытия компании он сослался на расследование обстоятельств скандала вокруг использования личных данных пользователей Facebook, на нанесенный репутации компании ущерб и на отсутствие клиентов.

Как сообщала "Страна", Facebook сообщил пользователю, есть ли утечка личных данных к Cambridge Analytica

Мы писали, что соучредитель WhatsApp призвал пользователей удалять аккаунты в Facebook после скандала с Cambridge Analytica.

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