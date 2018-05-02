Украинский боксер Владимир Кличко, объявивший в 2017 году о завершении карьеры, не исключил своего возвращения на ринг.

Правда, по его словам, это возможно только в благотворительных целях, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Я был прав, когда утверждал, что никогда не стоит говорить "никогда" относительно своего возможного возвращения. Ведь все может измениться. Я действительно сказал, что завершаю спортивную карьеру и переключаюсь на другое. Но люди могут менять сферы деятельности много раз в течение жизни. Думаю, если я и выйду на ринг, то только в благотворительных целях", - заявил Кличко-младший.

Напомним, Владимир Кличко завоевывал "золото" XXVI Олимпийских игр в Атланте. после перехода в профессионалы он был чемпионом мира по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015 годы), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также авторитетного журнала The Ring (2009-2015). На профи-ринге провел 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 - нокаутом) и потерпел 5 поражений.

Как сообщала "Страна", Джошуа назвал Кличко примером для подражания.

Ранее Владимир Кличко, Клаудия Шиффер и Хью Джекман стали лауреатами премии "Бэмби" в Германии.



