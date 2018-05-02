Перспектив для участия населения отдельных неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей в президентских и парламентских выборах 2019 года не видно, а местные выборы должны быть проведены по украинскому законодательству и при допуске всех политсил и наблюдателей.

Такое мнение в интервью изданию "Фокус" высказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Что же касается парламентских и президентских выборов, то я не вижу перспективы для участия населения этих территорий в голосовании в 2019 году", - считает он.

Про местные выборы он заявил, что "эти выборы должны быть проведены".

"Но на условиях доступа всех партий, СМИ, при политической конкуренции и по украинским законам", - уточнил Яценюк.

Также он отметил, что одним из гибридных планов России в Украине является увеличение присутствия российских лоббистов в Верховной Раде, но уже много раз, начиная с 2014 года, российские планы не оправдались.

"Сейчас, думаю, его (Путина, - Прим.Ред.) план лежит в плоскости массированной информационной агрессии против Украины, подкупа политических деятелей, политических партий и экспертов, расширения гибридной войны против нашей страны и раскола Запада", - сказал он, добавив, что "украинская власть действительно заслуживает критики, но кампании против власти превращаются в борьбу с западными ценностями и ценностями свободной Украины".

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