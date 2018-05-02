Утром 2 мая, вблизи аэропорта города Саванны, в американском штате Джорджия, потерпел крушение самолет Национальной гвардии США С - 130. В результате катастрофы по меньшей мере 5 человек погибли.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что самолет упал на пересечении обычно оживленных автомагистралей. В то же время подчеркивается, что в это время там не было ни одной машины.

Как видно на фото, которые официальные институты распространяют в соцсетях, у самолета сильно поврежден хвост. Также на фото можно увидеть черный дым.

По словам местных правоохранителей, в связи с инцидентом в течение ближайших недель дорога будет закрыта. Кроме того подчеркивается, что повреждения получило и соседнее железнодорожное полотно.

Фото: news.sky.com

Как рассказал пресс-секретарь воздушного подразделения Нацгвардии США в Джорджии, на борту самолета находились по меньшей мере 5 человек и все погибли.

Воздушное судно базировалось в Пуэрто-Рико и направлялось на военную базу в Аризоне для участия в учениях.

Как сообщала "Страна", в Черногории экстренно сел самолет c российской группой Serebrо, "На борту все рыдали и орали".

Также мы писали, что в США разбился медицинский вертолет, погибло три человека