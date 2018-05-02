Бурый медведь несколько раз разорил пасеки вблизи Мизунского и Солотвинского лесничества в Ивано-Франковской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в социальной сети Facebook.

"Впервые медведь совершил набег на пасеку в Солотвинском лесничестве в начале апреля. Зверь разламывал по два-три улья за одну ночь, вытаскивал рамки с медом, относил их в лес и съедал. Пчеловоды после этого случая повесили на дерево громкоговоритель, и включили на всю ночь прожектор, но косолапый, несмотря на радио и свет, продолжал лакомиться медом и уничтожать ульи", - говорится в нем.

Также в сообщении отмечается, что недавно лесной гость "посетил" и Мизунское лесничество. Медведь уничтожил несколько ульев и лакомился медом, игнорируя близость к населенному пункту и дороги, проходящей неподалеку. Владельцы пасек приняли решение переместить ульи из лесного массива в свой двор.

Фото: facebook.com

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