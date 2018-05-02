Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы изъяли незадекларированные 15,5 млн рублей в автомобиле на международном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) на украинско-российской границе.

Об этом сказано в сообщении Госпогранслужбы.

После обеда в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл автомобиль Hyundai, за рулем которого находился гражданин Украины 1972 года рождения, житель Харькова.

Он направлялся из Украины в Россию.

"При осуществлении погранично-таможенного контроля мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители приняли решение о проведении углубленного досмотра автомобиля и личных вещей мужчины", - сказано в сообщении.

В дверях автомобиля правоохранители обнаружили 5 полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 15,5 млн рублей РФ.

Видео: Youtube.com/Державна прикордонна служба України

По данному факту сотрудники ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли средства вместе с машиной. Общая сумма валюты по курсу НБУ и стоимости машины составляет около 6,7 млн гривен.

Как сообщала "Страна", контрабанда сигарет через польскую границу приносит до миллиардов долларов.

Мы писали, что пограничники задержали украинца, который спрятал в носках 25 тысяч евро.

Также стало известно, что в Украину пытались ввезти тысячи таблеток с наркотиком в детских средствах для гигиены.