Украинец пытался вывезти в Россию 15,5 млн рублей в дверях авто
Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы изъяли незадекларированные 15,5 млн рублей в автомобиле на международном пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) на украинско-российской границе.
Об этом сказано в сообщении Госпогранслужбы.
После обеда в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл автомобиль Hyundai, за рулем которого находился гражданин Украины 1972 года рождения, житель Харькова.
Он направлялся из Украины в Россию.
"При осуществлении погранично-таможенного контроля мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители приняли решение о проведении углубленного досмотра автомобиля и личных вещей мужчины", - сказано в сообщении.
В дверях автомобиля правоохранители обнаружили 5 полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 15,5 млн рублей РФ.
Видео: Youtube.com/Державна прикордонна служба України
По данному факту сотрудники ГФС составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли средства вместе с машиной. Общая сумма валюты по курсу НБУ и стоимости машины составляет около 6,7 млн гривен.
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