В четвертую годовщину трагедии в Одессе, Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм, в котором, в частности, говорится о том, как проводится расследование по этому делу.

"2 мая 2014 года в результате столкновений в Одессе погибли 48 человек, более двухсот были ранены. Мы вновь встретились с жертвами и их семьями, выслушали их боль и желание справедливости. Расследования и судебное рассмотрение дел о насилии в Одессе 2 мая 2014 года продолжаются. До сегодняшнего дня никто не понес ответственности за смерть людей. Никто из должностных лиц не привлечен к ответственности за несвоевременные действия по время беспорядков в центре города и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Больше деталей - в пятиминутном видео, которое мы подготовили к четвертой годовщине одесских событий", - говорится в сообщении Миссии ООН.

Видео: facebook.com/UNHumanRightsMonitoringMission.Ukraine/

Как сообщала "Страна", в Одессе полиция задержала мужчину с гранатой возле колонны радикалов.

Ранее погранслужба не пропустила в Одессу журналистов из Италии, Чехии и России.

Мы писали, что в годовщину 2 мая одесситы несли цветы к Дому профсоюзов, а националисты кричали "москалей на ножи".