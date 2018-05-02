Сегодня, 2 мая, в Киеве, на Подоле произошло групповое нападение на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. О нападении сообщает в Facebook Валентин Бондаренко.

"На Дмитрия Вербича совершили нападение на улице Константиновская, 59/5. Нападавшие - 4 человека в масках", - написал он.

"Был нанесен удар ножом в нижнюю часть спины. Затем забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком", - уточнил Бондаренко.

По ее словам, Вербича уже увезли в больницу, его состояние стабильное.

Первую помощь Вербичу оказали друзья, оказавшиеся рядом через несколько минут после нападения.

Фото: facebook.com/valicopter/

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