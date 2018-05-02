Шевченковский райсуд Киева разрешил задержать одного из подозреваемых в нападении на нардепа из БПП Мустафу Найема в центре Киева 30 апреля.

Об этом сообщает прокуратура Киева в Facebook.

В сообщении говорится, что Киевская местная прокуратура №10 обратилась в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на задержание мужчины, который подозревается в нанесении телесных повреждений народному депутату Украины Мустафе-Маси Найему, с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В среду, 02.05.2018 следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева указанное ходатайство прокурора удовлетворено в полном объеме", - сказано в сообщении.

Однако, из-за того, что подозреваемый скрывается от органов следствия, 1 мая 2018 года он объявлен в розыск.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что суд отпустил под круглосуточный домашний арест первого чеченца, который дрался с Найемом.

Также "Мустафе стало хуже и он находится в больнице", - брат нардепа Найема.