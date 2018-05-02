Генеральная прокуратура отрицает блокирование расследования против бывшего советника экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Откровенно удивлен последней публикацией в "Нью-Йорк таймс" относительно приостановки сотрудничества ГПУ с правоохранительными органами США, в частности по (делу) Манафорта. Хочу надеяться, что речь идет о банальной ошибке в переводе, поскольку ни о каких проблемах в международно-правовом сотрудничестве между ГПУ и нашими американскими партнерами не идет", - написал он.

Енин подчеркнул, что никаких запретов выполнять запросы о международно-правовой помощи из США не было.

Фото: facebook.com/eugene.enin

Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина блокирует расследование против Манафорта, чтобы не портить отношения с Белым Домом и Президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, Манафорт не признал себя виновным по предыдущему заключению расследования вмешательства России в выборы в США и предстанет перед судом по этому делу в сентябре.

Манафорту предъявлены обвинения, которые касаются отмывания денег, уклонения от налогов и мошенничества, его также обвиняют в том, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента, хотя занимался лоббированием интересов в США прокремлевского правительства Украины времен бывшего президента Виктора Януковича.

Ранее "Страна" сообщала, что Манафорт не знал, что из предвыборной программы Республиканской партии убрали пункт о военной помощи Украине.

Также спецпрокурор Мюллер расследует крупное пожертвование Пинчука в фонд Трампа.