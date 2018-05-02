Фанаты "Ромы" и "Ливерпуля" перед полуфинальным матчем устроили беспорядки в Риме.

Об этом пишет Liverpool Echo.

Сообщается, что драку спровоцировали итальянцы, которые напали на фанатов "Ливерпуля" с арматурой.

Встреча "Рома" - "Ливерпуль" пройдет в Риме на "Стадио Олимпико" в среду, 2 мая, и начнется в 21:45 по киевскому времени. В первом матче, прошедшем в Ливерпуле 24 апреля, английская команда одержала победу со счетом 5:2.

Как отмечается, о нападении рассказал один из пострадавших 27-летний Карл Джонсон. По его словам, инцидент произошел вечером во вторник, 1 мая. Карл вместе со своим другом 29 -летним Питером Сондерсом возвращались из одного из пабов в отель, когда на улице на них набросились двое хулиганов.

"Мы вышли из паба около половины одиннадцатого вечера. На улице было не так много болельщиков "Ливерпуля", и мы вдвоем пошли в отель. Мы отошли от бара всего на сотню ярдов, как вдруг из ниоткуда появились два скутера. Двое человек, сидевшие сзади, соскочили со скутеров и напали на нас. У одного из них в руках был железный прут. Мы попытались отбиться, но тут водители слезли, и мы убежали", - рассказал Джонсон.

Отмечается, что Джонсон отделался незначительными ушибами, но сообщил изданию о произошедшем, чтобы предостеречь других фанатов мерсисайдцев, которых, по информации СМИ, приехало в Рим порядка 5 тысяч, быть осторожнее.

Ранее "Страна" сообщала, что в Лиге чемпионов фанаты Ромы едва не забили до смерти болельщика Ливерпуля, УЕФА требует срочного ответа от властей.

Также футболисту "Ливерпуля" грозит полгода тюрьмы за избиение девушки.

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