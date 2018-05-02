Президент Сеодиненных Штатов Америки Дональд Трамп принял присягу Майка Помпео в качестве 70-го государственного секретаря страны.

Об этом сообщает пресс-cлужба Белого дома.

Церемония состоялась в здании Государственного департамента США в Вашингтоне, на ней также присутствовал вице-президент страны Майк Пенс.

"Майк заслужил мое глубокое уважение, восхищение и доверие. И вы поймете почему уже в ближайшие годы. Вероятно, в ближайшие месяцы. У меня есть абсолютная уверенность в том, что он выполнит невероятную работу в качестве 70-го госсекретаря страны", - сказал Трамп на церемонии.

"Я уверен, что моя команда в Вашингтоне и во всем мире под вашим (президента Дональда Трампа, - Прим.Ред.) руководством сможет и будет выполнять нашу миссию в пользу американского народа, и я хочу работать с вами, чтобы выполнить эту работу", - заявил Помпео.

Как сообщала "Страна", ранее госсекретарь США раскрыл цель тайной встречи с Ким Чен Ыном.

Мы писали, что Помпео рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы ее приняли в НАТО.

Ранее сенат США одобрил кандидатуру нового госсекретаря, это экс-директор ЦРУ Майк Помпео.