Тай Кобб, адвокат президента США Дональда Трампа уйдет в отставку со своего поста в конце текущего месяца.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет ТАСС .

"В течение нескольких недель Тай Кобб обсуждал свой уход, и на прошлой неделе он довел до сведения руководителя аппарата сотрудников Белого дома Джона Келли, что он покинет свой пост в конце текущего месяца", - отметила она.

Кобб в том числе занимается в команде юрисконсультов Трампа взаимодействием со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование о попытках вмешательства РФ в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой.

Кобба, как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, сменит Эммет Флад, который известен тем, что защищал интересы бывшего американского президента Билла Клинтона, когда рассматривался вопрос о его импичементе из-за адюльтера с Моникой Левински.

Газета The Washington Post во вторник написала, что Мюллер может направить Трампу повестку для обязательной явки и ответа на поставленные вопросы, если глава государства откажется отвечать добровольно. Об этом Мюллер проинформировал юристов Трампа, с которыми встретился 5 марта.

Ранее "Страна" сообщала, что сенат США защитил спецпрокурора Мюллера от увольнения Трампом.

Также советник Трампа по вопросам внутренней безопасности ушел в отставку.