Лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко в годовщину трагедии в Одессе встретился с родственниками жертв, сообщает сайт партии.

Вместе с ними и народным депутатом Николаем Скориком он принял участие в панихиде по погибшим, которая прошла в Храме святого мученика Виктора и святой великомученицы Ирины и в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре.

Юрий Бойко отметил, что люди, которые потеряли родных и близких в ходе трагических событий 2 мая 2014 года, нуждаются в помощи и поддержке.

"Это день скорби для Одессы. И мы приезжаем сюда разделить эту скорбь с одесситами, особенно с родственниками погибших. Мы видим, что сейчас на них оказывается колоссальное давление. Этим людям нужно помочь. Помощь требуется всей стране и всем одесситам", - сказал парламентарий.

По его словам, то, что сейчас практически заблокировано расследование этой страшной трагедии - это свидетельство неэффективности нынешней власти, которая боится его проводить.

"Я не хочу давать оценку профессиональным действиям, но с политической и моральной точки зрения мы видим, что следствие заблокировано и не ведется. Власть просто боится расследовать эту страшную трагедию, - заявил лидер ОБ. - После смены власти мы обязательно добьемся, чтобы были наказаны и исполнители, и заказчики этого страшного преступления".

Как сообщала "Страна", погранслужба не пропустила в Одессу журналистов из Италии, Чехии и России.

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