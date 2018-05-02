Формат работы системы блокпостов в Донецкой и Луганской областях будет изменен в рамках проведения на востоке Украины Операции объединенных сил (ООС).

Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, пересмотр формата работы блокпостов направлен, прежде всего, на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контролях, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.

"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", - отметил замглавы Нацполиции.

Вместе с тем, функции полиции в зоне проведения операции Объединенных сил остаются неизменными.

"Это обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, а также противодействие преступности. Также руководством Операции объединенных сил введена должность заместителя руководителя ООС по координации деятельности органов Национальной полиции. Его непосредственной задачей является организация взаимодействия с Вооруженными силами Украины, Национальной гвардией, Государственной пограничной службой, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, а также другими подразделениями, которые вовлечены в состав сил и средств ООС", - рассказал Бушуев.

Кроме того, продолжаются мероприятия полиции по недопущению попадания на подконтрольную Украины территорию лиц, которые намерены дестабилизировать ситуацию, или тех, кто причастен к участию в незаконных вооруженных формированиях.

Напоминаем, ранее в отчете УВКПЧ ООН сообщалось, что украинские КПВВ не справляются с количеством пересекающих линию разграничения - в среднем около миллиона человек в месяц. Главной причиной назвали отсутствие необходимой инфраструктуры и задержки в реализации Временного порядка, который гарантировал бессрочное действие пропусков на пересечение линии соприкосновения.

В понедельник, 30 апреля, АТО на Донбассе официально закончилась и на смену ей пришла Операция объединенных сил (ООС).

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день ООС на Донбассе военный покончил с собой из-за несчастной любви.