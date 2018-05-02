Два украинских фильма, которые получили поддержку Госкино, попали в конкурсные программы 71-го Каннского международного кинофестиваля, который состоится с 8 по 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"9 мая в 10:00 вторую по значимости на фестивале конкурсную программу "Особый взгляд" (Un Certain Regard) откроет мировая премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс". Фильм создавался в сотрудничестве Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии и в декабре 2017 года был также профинансирован фондом Eurimages. Украинским партнером фильма стала кинокомпания Arthouse Traffic, продюсер - Денис Иванов", - уточнили в Госкино.

Также отмечается, что в этом году председателем жюри программы "Особый взгляд" избран актер Бенисио дель Торо.

12 мая в рамках конкурсной программы "Неделя критики"(Semaine de la Critique) состоится мировая премьера украинского полнометражного художественного фильма исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона "Женщина на войне", над лентой работали Франция, Исландия и Украина. Украинский партнер фильма - украинская компания Solar Media Entertainment, продюсер - Сергей Лавренюк. Французскую сторону представляет компания Slot Machine, исландскую - компании Koggull и Vintage Pictures.

Кроме того, программа работы Украинского национального павильона на Каннском фестивале запланирована таким образом, чтобы максимально широко представить потенциал украинской киноиндустрии на известной профессиональной платформе Marche du Film. Павильон откроется 8 мая и будет работать до 17 мая, здесь традиционно будет представлена информация об участниках, состоянии и достижениях украинского кинорынка, профессиональных возможностях для кинопроизводства и преимуществах копродукции с украинскими партнерами. Будут представлены украинские проекты, производство которых уже завершено, и те, которые находятся на стадии производства. Организаторы павильона будут содействовать проведению встреч украинских продюсеров с иностранными филммейкерами, отборщиками фестивалей, представителями фондов и кинокомиссий, дистрибьюторами.

Кинорынок посетят десятки украинских продюсеров, состоятся рыночные показы украинских фильмов, которые попали в конкурсные программы. Также украинская компания 435 FILMS организует скрининг игрового полнометражного фильма Тони Ноябревой "Герой моего времени".

Во время работы Украинского павильона состоятся два коктейльных приема: 13 мая - от Одесского международного кинофестиваля и 15 мая - от КМКФ "Молодость". 15 мая будет проведен бизнес-ланч Meet Ukrainian Producers для иностранных продюсеров, организованный Всеукраинским благотворительным фондом Игоря Янковского "Инициатива ради будущего". Во время бизнес-ланча вниманию партнеров будут представлены разноплановые украинские кинопроекты.

Заключительным украинским мероприятием на Каннском фестивале 16 мая станет вечеринка для иностранных партнеров - участников фестиваля, организованная при поддержке Посольства Украины во Франции.

Как сообщала "Страна", в Госкино запретили за год прокат 66 фильмов и сериалов.

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