Футбольная команда "Днепр-1" обыграла "Таврию" и обеспечила выход в Первую лигу.

Об этом сообщает портал footballfan.net.ua.

После победы со счетом 4:2 в очередном туре чемпионата Украины во Второй лиге "Б" клуб перешел в более престижный дивизион за пять туров до конца сезона.

Отрыв от "Энергии" (Новая Каховка), которая идет на третьем месте, составляет 18 очков. На втором месте - "Металлист-1925", также претендующий на повышение в классе. Харьковчане опережают "Энергию" на 12 очков.

Следует отметить, что из группы "А" Второй лиги уже точно поднялись в Первую лигу "Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая обл.) и "Прикарпатье" (Ивано-Франковск). Таким образом, "Днепр-1", "Агробизнес" и "Прикарпатье" в следующем сезоне сыграют в Первой лиге. В обратном направлении - из Первой лиги во Вторую - перейдут четыре команды.

На данный момент, за три тура до финиша, внизу расположились "Кремень" (Кременчуг), "Жемчужина" (Одесса), "Черкасский Днепр" и "Нефтяник-Укрнафта" (Ахтырка).

СК "Днепр-1" был основан в марте 2017 года, а выступления на профессиональном уровне начал в июле прошлого года. Главным тренером команды стал экс-тренер ФК "Днепр" Дмитрий Михайленко. Вместе с Михайленко в новый клуб перебрался весь его тренерский штаб, а также ряд игроков старой команды "Днепр". Домашние матчи команда проводит на стадионе "Днепр-Арена".

Помимо завоевания путевки в Первую лигу, несомненным достижением команды стал и выход в полуфинал Кубка Украины в этом сезоне.

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