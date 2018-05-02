Военно-транспортный самолет С-130 потерпел крушение в районе города Саванна (штат Джорджия), сообщила телекомпания CBC в Twitter.

По ее данным, самолет упал в нескольких километрах от аэропорта. Данных о жертвах пока не поступало. К месту падения самолета прибыли несколько пожарных расчетов.

Фото: twitter.com/CBCAlerts

По данным интернет-портала DailyCaller, самолет входил в состав 165-й военно-транспортной эскадрильи Национальной гвардии штата Джорджия и направлялся из аэропорта Саванны на авиабазу Дэвис-Монтан в штате Аризона.

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