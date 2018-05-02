С сегодняшнего дня, 2 мая, в соцсети Instagram появилась функция групповых видеозвонков.

Об этом сообщает The Next Web.

Идея видеозвонков появилась благодаря Instagram Direct. Разработчики заметили, что пользователи часто общаются друг с другом с помощью этой функции.

Картинка отображается в режиме сплит-скрин: создатель трансляции сверху, снизу приглашенный пользователь. К разговору в любой момент можно добавить любого зрителя трансляции и устроить групповой публичный видеочат.

В настоящий момент Instagram добавил новую функцию ограниченному количеству пользователей, в течение пары недель она будет становиться доступна все большему количеству людей.

Ранее "Страна" сообщала, что Instagram отказался от гифок из-за расистского скандала.

Также BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram‍ за кражу идей в мессенджере.