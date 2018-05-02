Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Управлением защиты экономики Национальной полиции разоблачили на взятке работников Главного управления Госгеокадастра Украины в Закарпатской области.

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, при процессуальном руководстве сотрудников ГПУ, следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции, разоблачена группа лиц управления Госгеокадастра в Закарпатской области, которые вымогали денежные средства у частного предпринимателя за выделение в собственность земельных участков в Воловецком районе области.

Установлено, что в середине февраля этого года к работнику Госгеокадастра в Закарпатской области обратился частный предприниматель по поводу приобретения или выделения бесплатно земельных участков в собственность для строительства горнолыжного спуска и гостиницы на территории Воловецкого района.

Работник Геокадастра вместе со своим непосредственным руководителем разработали схему получения неправомерной выгоды. С целью реализации своего преступного умысла в начале марта чиновник сообщил предпринимателю, что в данное время нет возможности получить в собственность земельные участки, и рассказал о возможности через определенное время приобрести в право собственности земельные участки. В частности, предприниматель должен подыскать четырех человек - участников АТО, от которых получить доверенность на представительство их интересов с целью дальнейшего бесплатного выделения в собственность указанным физическим лицам земельных участков сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта, по 2 га каждому.

После того, как будут выделены указанные земельные участки, возможно будет изменить их целевое назначение, а в дальнейшем, после регистрации юридического лица, возможно выкупить указанные земельные участки и использовать их по собственной необходимости. Свои услуги по содействию в получении земли сотрудники Госгеокадастра оценили в 270 тыс. долларов.

2 мая, после получения второй части неправомерной выгоды в размере 117,5 тыс. долларов двое сообщников были задержаны. Задержанным лицам подготовлены уведомления о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение должностным лицом неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должностей.

Как сообщала "Страна", ранее В СБУ заявили, что полностью содействуют НАБУ в расследовании по cвоему сотруднику, уличенному во взятке в $50 000.

Также сообщалось, что за два года на взятках попались 22 чиновника ГМС.

Мы писали, что СБУ задержала на систематических взятках группу львовских таможенников.