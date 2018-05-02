Участник Евровидения-2018 от Украины, певец Melovin провел свою первую репетицию в Лиссабоне.

Видео было опубликовано на официальном канале песенного конкурса на Youtube.

В ролик вошел 30-секундный фрагмент репетиции номера.

Видео: youtube.com

Отметим, что 2 мая провели репетиции 9 участников Евровидения, которые выступят во втором полуфинале 10 мая. Melovin, согласно результатам жеребьевки выступал последним. Он также будет закрывать полуфинальное шоу.

Напомним, что музыкант опубликовал клип на свою конкурсную песню Under the Ladder. За первые двое суток видео набрало 250 тысяч просмотров.

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Борисполь фанаты проводили MELOVIN'a на Евровидение - 2018.

Также Евровидение-2018. Melovin показал официальный клип для конкурса в Лиссабоне.