В Оболонском районе столицы после попойки один мужчина оторвал другому ухо.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Как оказалось, собутыльники распивали алкогольные напитки во дворе дома на улице Северной. Между ними возник конфликт: один схватил второго за ухо и дернул, после чего мужчины разошлись. Оба пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому пострадавший понял, что потерял ухо, только когда попал домой к другому знакомому. Там уже ему и вызвали скорую", - уточнили в полиции.

Правонарушителя, 32-летнего киевлянина, задержали по месту жительства - в квартире на улице Героев Днепра.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 122 ("Умышленное телесное повреждение средней тяжести") УК. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения об избрании меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Место попойки, фото: kyiv.npu.gov.ua

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